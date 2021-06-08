Цуг, Швейцария, , 13:27 — REGNUM Белорусский хоккейный клуб «Юность» (Минск) исключён из Лиги чемпионов (CHL). Об этом 8 июня сообщает пресс-служба CHL.

«Правление CHL решило, что участие Белоруссии в сезоне 2021/22 Лиги чемпионов на сегодняшний день связано со слишком большим количеством непредсказуемых факторов для всех заинтересованных сторон», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поездки в Минск стали затруднительными после недавних инцидентов в Белоруссии и связанной с ними реакции. В связи с этим выдача специального приглашения (wild card) для «Юности» отменена.

«Юность» выступает в белорусской Экстралиге и является десятикратным чемпионом турнира. CHL была основана в 2014 году, в сезоне-2020/21 розыгрыш CHL не проводился.