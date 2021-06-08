Ростов-на-Дону, , 13:26 — REGNUM Торги на строительство детского хирургического центра онкологии и гематологии в Ростове-на-Дону признаны состоявшимися. Победа досталась ООО «Южная строительная компания», сообщается на сайте госзакупок.

Компания построит центр детской хирургии за 7,25 млрд рублей. Большая часть средств — 4,5 млрд рублей, выделена на строительство из федеральной казны.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Федеральная антимонопольная служба выявила нарушения в закупке на создание детского хирургического центра на 280 коек. В частности, конкурсная документация не соответствовала требованиям законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок.

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