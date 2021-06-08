Северск, Томская область, 8 июня 2021, 13:26 — REGNUM Благодаря российским технологиям, заложенным в проекте энергоблока БРЕСТ, мировая атомная индустрия продвигается вперед. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 8 июня, в Томской области был дан старт строительству уникального энергоблока с реакторной установкой на быстрых нейтронах БРЕСТ-300 по проекту «Прорыв». Возводит объект госкорпорация «Росатом» в закрытом городе Северске на площадке «Сибирского химического комбината» (СХК).
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