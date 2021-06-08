Зима, Иркутская область, 8 июня, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Сотрудники ГИБДД в Иркутской области остановили на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» нетрезвого водителя иномарки, у которого, как выяснилось при проверке, на 10 лет просрочены водительские права. Каково же было их удивление, когда нарушитель съел выписаный ему протокол. Подробности сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

Цитата из видео МВД Нетрезвый водитель из Приангарья попытался съесть составленный автоинспектором протокол

О том, что в районе заправочной станции водитель иномарки создаёт аварийные ситуации, выезжает на полосу встречного движения, подрезает другие автомобили, правоохранителям рассказал водитель большегруза. Вскоре экипаж ДПС обнаружил и остановил указанную машину.

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За рулём кроссовера находился 48-лений житель города Зимы. Пройти медицинское освидетельствование мужчина отказался. При оформлении процессуальных документов водитель вёл себя вызывающе, нецензурно выражался.

Когда автоинспектор стал составлять протокол о направлении нарушителя на медицинское освидетельствование, тот внезапно вырвал бланк из рук сотрудника полиции, попытался его съесть и покинуть патрульный автомобиль. Судом ему назначено 10 суток административного ареста.