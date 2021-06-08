Москва, , 13:25 — REGNUM В Москве 8 июня ожидается сильный дождь, сообщили в пресс-службе московского комплекса городского хозяйства.

В пресс-службе привели данные прогноза синоптиков, по которому с 13 часов в столице ожидаются неблагоприятные погодные явления — дождь, местами сильный, гроза, град. Ветер усилится до 15 метров в секунду. Такая ситуация, согласно информации, может продлиться до 23 часов.

«Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили», — предупредили в комплексе.