Стокгольм, , 13:29 — REGNUM 7 июня министр труда Швеции Ева Нордмак представила в ходе пресс-конференции предложения по кардинальному реформированию системы трудоустройства. Сама министр назвала будущие изменения «крупнейшей реформой на шведском рынке труда». Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

После заключения соглашения между двумя крупными профсоюзами IF Metall и Kommunal и работодателями правительство Швеции инициировало проведение трех расследований с одной и той же целью: подготовить законодательную основу для претворения положения достигнутых договоренностей в жизнь.

«Это самая крупная реформа на шведском рынке труда в наше время», — заявила министр труда Нордмарк.

Отмечается, что двумя ключевыми пунктами реформы станут перевод сотрудников на постоянную занятость после 12-месячной пробации (сегодня этот срок составляет 24 месяца) и предоставление работодателям право сделать исключения при увольнении сотрудников.

Отметим, что в соответствии с действующими нормами законодательства работодатель может уволить сотрудника в порядке ротационных списков. Предлагается, что теперь работодатель получит право оставить трудоустроенными минимум двух сотрудников, независимо от размеров фирмы.