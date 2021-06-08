Скопье, , 13:27 — REGNUM В сети появились изображения кроссовера Ferrari от македонского дизайнера Деяна Христова. Изображения модели размещены на портале Autoevolution.

Ferrari Simoom Autoevolution

Проект кроссовера от македонского дизайнера получил название Simoom (самум — ветер в пустыне). Модель на изображениях представляет из себя среднемоторный суперкар Ferrari, который был увеличен по высоте.

Кроме того, дизайнер представил необычное передней части автомобиля. От актуальных моделей итальянской марки у Simoom остался только воздухозаборник. Модель получила зауженные светодиодные фонари и крупные арки колес.

Пятидверная модель обладает скрытыми дверными ручками. Крыша багажника у кроссовера не прозрачная, а задний обзор осуществляется при помощи камер, который крепятся к передней стойки кузова.

При этом Ferrari планирует выпустить кроссовер Purosangue, который внешне совсем не похож на Simoom. Разрабатываемая модель итальянской марки, по предварительной информации будет оснащаться бензиновым мотором или гибридной установкой. Также в планах компании выпуск модели кроссовера с электромотором.

Напомним, итальянская компания Touring Superleggera создаст среднемоторный суперкар Arese RH95, который получит двигатель Ferrari.

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