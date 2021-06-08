Самара, , 13:28 — REGNUM Женщину заподозрили в убийстве своей малолетней дочери в Самаре. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

«По версии следствия, 8 июня 2021 года подозреваемая, находясь в квартире одного из жилых домов Октябрьского района города Самары, выкинула с балкона 6 этажа свою малолетнюю дочь 2018 года рождения», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства.

Отмечается, что фигурантку уголовного дела 1987 года рождения задержали. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что по словам очевидцев, подозреваемая была в нетрезвом состоянии.

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