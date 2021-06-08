Сеул, , 13:20 — REGNUM Южнокорейский футболист Ю Сан Чхоль умер на 50-м году жизни. Об этом 8 июня сообщает телеканал KBS.

В октябре 2019 года у него был выявлен рак поджелудочной железы четвёртой стадии.

На чемпионате мира 2002 года Ю Сан Чхоль был одним из ключевых игроков сборной Южной Кореи. На том мундиале команда впервые в истории дошла до полуфинала, где проиграла Германии (0:1), а в матче за третье место уступила Турции (2:3).

Ю Сан Чхоль провёл 122 матча за сборную Южной Кореи, в которых забил 18 голов. Он завершил карьеру в 2006 году, а с 2011 по 2019 работал главным тренером в различных южнокорейских клубах.