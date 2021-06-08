Ташкент, , 13:17 — REGNUM Правительство Узбекистана учредило институт социально-духовных исследований при центре духовности и просветительства, сообщает 8 июня издание Norma. uz со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Сотрудники института займутся проведением научно-практических исследований в сфере духовно-просветительской работы, в том числе начнут исследовать роль национальной идеи в развитии страны.

Институт также займется подготовкой предложений по изучению, оценке и улучшению социально-духовной среды. Планируется разработать меры по искоренению равнодушия к судьбе народа, коррупции, кумовства и безответственности.

Кроме того, сотрудники института займутся исследованиями по усилению идеологического иммунитета против разрушительных идей, а также разработают эффективные пропагандистские технологии.