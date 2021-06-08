Подгорица, , 13:27 — REGNUM Депутат парламента Черногории и председатель Социалистической Народной партии Черногории Владимир Йокович встретился 7 июня в Белграде с вице-председателем сербского парламента Стефаном Кркобабичем. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

«Мы можем решить все проблемы только одним способом, и это диалог. Мы должны понимать друг друга», — сказал Кркобабич после встречи в палате парламента.

Он добавил, что «братский» черногорский и сербский народ всегда были вместе в тяжёлые моменты, отметив, что эта дружба сохранится.

«Мы благодарны вашей партии за защиту позиции сербской православной церкви, ее святынь, а также за поддержку решения вопросов, связанных с Косово», — отметил Кракобабич.