Подгорица, 8 июня 2021, 13:16 — REGNUM Новая национальная черногорская авиакомпания Air Montenegro объявила о начале рейсов из Подгорицы во Франкфурт с 15 июля 2021 года.
Air Montenegro будет выполнять рейсы во Франкфурт дважды в неделю по понедельникам и четвергам из Подгорицы.
Стоимость билета в одну сторону составит 98 евро.
«Компания осознала важность этого направления, связывающего наших граждан, проживающих в Германии, а также из-за туристов из Германии», — говорится в сообщении авиакомпании.
Помимо Франкфурта, Air Montenegro также будет выполнять рейсы в Белград, Баня-Луку и Любляну.