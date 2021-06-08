Подгорица, , 13:16 — REGNUM Новая национальная черногорская авиакомпания Air Montenegro объявила о начале рейсов из Подгорицы во Франкфурт с 15 июля 2021 года.

Air Montenegro будет выполнять рейсы во Франкфурт дважды в неделю по понедельникам и четвергам из Подгорицы.

Стоимость билета в одну сторону составит 98 евро.

«Компания осознала важность этого направления, связывающего наших граждан, проживающих в Германии, а также из-за туристов из Германии», — говорится в сообщении авиакомпании.

Помимо Франкфурта, Air Montenegro также будет выполнять рейсы в Белград, Баня-Луку и Любляну.