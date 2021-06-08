Таганрог, Ростовская область, , 13:15 — REGNUM В Таганроге (Ростовская область) на базе казачьего конного центра «Атаман» состоялся открытый чемпионат и первенство города по паралимпийскому и специальному конному спорту. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе государственного казённого учреждения «Казаки Дона».

Конные состязания Kazak-dona.com

Состязания объединили ребят из Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского края. В соревнованиях приняли участие 20 всадников. Возраст спортсменов с ограниченными возможностями здоровья — от 6 до 25 лет. Они провели выездку, эстафету, рабочую тропу.

«Участникам сегодняшних состязаний не занимать ни мужества, ни силы воли, а многим из них — и мастерства. А юным спортсменам предоставляется возможность накопить навыки, позаимствовать опыт лучших наездников. Кроме того, такой спортивный форум может и должен стать площадкой для общения людей, искренне преданных конному спорту», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области, первый заместитель (товарищ) атамана Всевеликого войска Донского Сергей Бодряков.

Традиция проведения в Таганроге соревнований по адаптивному конному спорту будет продолжена.