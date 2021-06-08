Майкоп, , 13:14 — REGNUM В Адыгее за прошедшие сутки был подтвержден коронавирус у восьмерых жителей региона. Выписано в связи с выздоровлением девять человек. Случаев летального исхода за прошедшие сутки не зафиксировано. Такие данные приводит 8 июня федеральный оперативный штаб.

Общее число носителей коронавируса в регионе достигло 14 738 человек. Это наименьший показатель среди субъектов Южного федерального округа.

Сумели справиться с болезнью 14 219 пациентов. Не удалось спасти врачам 209 жителей Адыгеи. Последний случай смерти пациента от COVID-19 был зафиксирован 7 июня. Всего с начала текущего месяца скончались семеро жителей республики.