Москва, , 13:19 — REGNUM Старшая сестра актера Михаила Ефремова Анастасия рассказала, как ее брат, осужденный в минувшего году за смертельное ДТП в центре Москвы, живет в колонии. Она сообщила об этом 8 июня в интервью изданию «СтарХит».

По словам Анастасии, до суда она редко общалась со своим братом, но летом 2020 года их отношения изменились и теперь они каждые три-четыре дня созваниваются.

При этом она уточнила, что Ефремов больше предпочитает узнавать о том, как идут дела в театре, чем говорить о своей жизни, и не сильно изменился за последнее время.

«Измениться могут взгляды, но не суть человеческая, тем более в таком возрасте. Миша сильный и цельный. Но шутить стал меньше — и это меня огорчает. Какого-то жаргона за ним не замечала — да и там же не зона, а просто какое-то мужское общежитие для первоходов. Все его там любят, уважают», — сказала она.

Также сестра Ефремова добавила, что ее брат спокойно относится к отсутствию личного пространства и удобств, и устает от монотонной работы, из-за чего у него по вечерам не хватает сил на ответы на письма поклонников, которые часто ему пишут.

Кроме этого, Анастасия Ефремова рассказала, что Иван Охлобыстин, Гарик Сукачев, Никита Высоцкий, Василий Мищенко и Сергей Гармаш остаются на связи с Михаилом Ефремовым и несколько раз его навещали. Также она сама собирается проведать брата в июле.

«В колонии брат хоть и свыкся со всем, не жалуется и бодрится, но находиться ему там крайне непросто. Не выдержит он там семь лет!», — заключила она.

Напомним, 8 июня 2020 года пьяный актер Михаил Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения, где врезался в машину курьера Сергея Захарова, который через несколько часов после столкновения умер в больнице. Суд приговорил актера к восьми годам в колонии общего режима, затем срок был изменен на семь с половиной лет.