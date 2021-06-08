Тюмень, , 13:13 — REGNUM В Тюменской области по фактам лесных пожаров возбуждено 19 уголовных дел. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

С начала пожароопасного сезона по состоянию на 8 июня в регионе возбуждено 645 административных дел за нарушение противопожарного режима. Назначено 579 штрафов на сумму 6 193 600 рублей.

Ситуация с природными пожарами в Тюменской области стабилизируется, заявил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

Сложная обстановка сохраняется в Вагайском, Тобольском и Ярковском лесничествах. Здесь ежедневно работают 500 огнеборцев, применяется авиация.