Томск, , 13:13 — REGNUM В Томской области перед судом предстанет ранее неоднократно судимый житель села Воронино Томского района. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, его обвиняют сразу в серии нападений на женщин.

Нападения зарегистрированы с апреля по декабрь 2020 года. Так, по версии следствия, в лесополосе под Томском весной прошлого года он напал на женщину, применив насилие и угрожая убийством, отобрал телефон и убежал.

В августе в лесополосе в районе улицы Басандайской Томска он избил ещё одну женщину, попытавшись совершить с ней действия сексуального характера. Но из-за сопротивления жертвы и криков не смог довести преступление до конца. На следующие день мужчина избил женщину на улице Иркутский тракт, сорвав у ней золотую цепочку.

В декабре 2020 года жертвами обвиняемого стали ещё две женщины. У одной из них он отобрал телефон, у второй — кошелёк с деньгами. Во всех случаях потерпевшие подверглись избиению.

«Обвиняемый содержится под стражей. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы дела вместе с утвержденным обвинительным заключением направлены в Октябрьский районный суд г. Томска для рассмотрения по существу», — отметили в управлении.