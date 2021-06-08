Киев, , 13:20 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на исправления, которые внесли сотрудники его офиса в пресс-релиз по поводу переговоров с президентом США Джозефом Байденом. Об этом он заявил 8 июня в комментарии изданию «Украинская правда».

По его мнению, внесённые правки являются «несущественными».

"Слова — не важны, а важны конкретные поступки. Получит Украина, наконец, ПДЧ (план действий относительно членства в НАТО — ИА REGNUM) или нет — это вопрос желания только самого альянса. Если получит — значит нас там действительно видят. Если не получит — это тоже вполне конкретный ответ», — рассказал Зеленский.

Президент Украины уточнил, что его визит в США может состояться в конце июля 2021 года. Во время визита он рассчитывает обсудить «безопасность, территориальную целостность, экономику, энергетику, прямые инвестиции, технологии, сотрудничество в оборонной сфере».

Напомним, ранее после вмешательства Белого дома из украинской версии пресс-релиза исчезла информация о том, что Байден якобы поддержал идею предоставления Украине плана действий относительно членства в НАТО.

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