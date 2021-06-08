Москва, , 13:10 — REGNUM В России в авариях с участием электросамокатов за 2019−2020 годы погибли десять человек, сообщил начальник Научного центра безопасного дорожного движения Дмитрий Митрошин.

«Если мы говорим о сегменте дорожного движения, то цифры там: в позапрошлом году четыре погибших с использованием средств индивидуальной мобильности (СИМ), в прошлом году — шесть погибших в ДТП с участием СИМ», — сказал он на круглом столе Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Москве

Вместе с тем Митрошин призвал спокойнее относиться к «страшилкам» о СИМ, подчеркнув, что «далеко не все электросамокаты могут разгоняться до высоких скоростей, до 100 км/ч, и покупают такие средства передвижения единицы граждан».

Как сообщало ИА REGNUM, в последние месяцы в обществе идет дискуссия на тему регулирования вождения электросамокатов, которые стали широко распространяться в крупных российских городах. В связи с этим участились случаи наезда самокатов на пешеходов.

Власти обсуждают различные варианты регулирования использования электросамокатов. В частности, электросамокаты могут приравнять транспортным средствам и заставить ездить только по дорогам общего пользования с запретом выезда на тротуары. Предлагается ввести отдельные категории прав для управления электросамокатом.

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