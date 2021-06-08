Сеул, , 13:12 — REGNUM Сеул не намерен бойкотировать Олимпийские игры в Токио несмотря на призывы представителей правящей партии. Об этом 8 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что ранее бывший председатель Демократической партии «Тобуро» Ли Нак Ён и бывший премьер-министр страны Чон Сэ Гюн призвали правительство бойкотировать ОИ-2020 если Япония не внесёт изменения в карту эстафеты олимпийского огня, где южнокорейские острова Токто отмечены как часть японской территории.

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«Острова Токто являются территорией Республики Корея с исторической, географической и юридической точек зрения, — сообщил пресс-секретарь Чхве Ён Сам. — В настоящее время правительство не рассматривает вопрос бойкота Олимпиады в Токио из-за карты эстафеты с островами Токто».