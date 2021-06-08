Кишинёв, , 13:11 — REGNUM В Молдавии самой популярной партией продолжает оставаться пропрезидентская партия «Действие и солидарность» (ПДС). Об этом свидетельствуют данные опроса, обнародованные 8 июня Ассоциацией социологов и демографов (АСДМ).

Сообщается, что на вопрос «за какую партию вы бы проголосовали, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье» 36,5% респондентов назвали ПДС. За блок Партии социалистов и Партии коммунистов высказались 36,1% опрошенных, за партию «Шор» — 7,3%.

Все остальные политические силы в стране, как сообщили в АСДМ, получили поддержку менее 5% респондентов. О поддержке Блока Ренато Усатого заявили 4,8% опрошенных, а партии «Платформа Достоинство и правда» — 4,4%. За Демократическую партию высказались 2,2% респондентов, за прорумынскую партию PUN — 1,5%.

Таким образом, если бы это были результаты голосования на выборах в парламент Молдавии, только три политсилы смогли бы преодолеть порог 5% для партий и 7% для блоков.

Опрос проводили с 24 мая по 5 июня. В нём приняли участие 1179 человек. Погрешность оценивается на уровне 3%.

Напомним, ранее в Молдавии разразился политический кризис в результате противостояния президента республики Майи Санду и Партии социалистов, сформировавшей с партией «Шор» большинство в парламенте страны. Санду добилась роспуска парламента и назначила досрочные выборы на 11 июля 2021 года.

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