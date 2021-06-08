Вашингтон, , 13:08 — REGNUM Одно из ведомств США подготовило в мае 2020 года секретный доклад, авторы которого пришли к выводу о необходимости дальнейшего изучения возможности появления коронавируса в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухане, сообщает 7 июня The Wall Street Journal.

Исследование Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса, исследовательского центра биозащиты, в основном финансируемого Министерством энергетики, было одной из первых и наиболее авторитетных работ, противоречащих первоначальному научному консенсусу о том, что вирус естественным образом перешел от животных к людям.

О существовании исследования впервые сообщила в мае Sinclair Broadcast Group. На прошлой неделе на это также ссылались в статье Vanity Fair. В последней публикации сообщалось, что анализ был обнаружен осенью 2020 года аналитиком разведки, работающим в Государственном департаменте, и вдохнул новую жизнь в расследование происхождения вируса Отдела департамента по контролю за вооружениями, проверке и соответствию.

Vanity Fair также сообщила, что официальные лица Министерства энергетики пытались помешать экспертам Госдепартамента пообщаться с авторами отчета. Само расследование Госдепартамента было закрыто администрацией Байдена в начале этого года.