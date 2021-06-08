Липецк, 8 июня 2021, 13:07 — REGNUM Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов 7 июня провёл рабочую встречу с представителями ресурсоснабжающих организаций. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, стороны обсудили подготовку к отопительному сезону, перспективы модернизации сетей водоснабжения и работу с обращениями граждан.
На сегодняшний день более половины теплосетей в Липецке требует замены. Со стороны ЛГЭК и «Квадры» были представлены планы по работе в этом направлении, а также озвучены стратегии по оперативному устранению аварий и выстраиванию эффективного диалога с потребителями услуг.
Игорь Артамонов отметил, что по-прежнему получает много жалоб от жителей с претензиями к работе ресурсоснабжающих организаций. Глава региона подчеркнул, что необходимо выявить все проблемные места во взаимодействии с населением и в соответствии с этим перестроить работу.