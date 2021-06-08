Москва, , 13:06 — REGNUM Инициатива по привлечению заключенных к работам, на которых обычно трудятся мигранты, не должна стать инструментом принуждения. Об этом 8 июня заявил председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам главы СПЧ, участие заключенных в работах должно быть добровольным. При этом за ними должны сохраняться их права, в том числе возможность вернуться обратно в колонию, если работа им не понравилась.

«Никакого принудительного труда не должно быть. Труд должен быть добровольным. И это слово страшное, «ГУЛАГ», никакого отношения кроме эмоционального к предложению ФСИН не имеет», — сказал Фадеев.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава СПЧ предупредил об опасности заключённых для населения