Москва, , 13:04 — REGNUM Российский боксёр, бывший чемпион мира Сергей Липинец сменит весовую категорию. Об этом 8 июня сообщил менеджер спортсмена Алекс Вайсфельд.

«Липинец возвращается в весовую категорию до 63,5 кг», — цитирует Вайсфельда ТАСС.

Он добавил, что Липинец, скорее всего, будет участвовать в претендентском бою, который пройдёт в ноябре-декабре. Его соперником может стать Роберт Истер или другой боксёр из топ-10 рейтинга.

Ранее Липинец выступал в весе до 63,5 кг, а потом перешёл в категорию до 66,68 кг. В 2017 году он стал чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 63,5 кг, а в марте 2018 года расстался с титулом, проиграв по очкам американцу Майки Гарсии.

Всего на счету российского боксёра 16 побед (12 нокаутом), два поражения и одна ничья.