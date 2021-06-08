Кострома, 8 июня 2021, 14:09 — REGNUM В Костроме на центральном пляже обнаружили «коньячный родник». Видео, сделанное на берегу Волги, горожане прислали в телеграмм-канал «Инцидент Кострома».

Родник на центральном пляже
Родник на центральном пляже
Телеграм-канал «Инцидент Кострома»

На кадрах видно, как из-под песка бьет жидкость коричневого цвета. Костромичи предположили, что пляж может быть загрязнен фекалиями.

ИА REGNUM обратилось за комментариями в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Костромы. Специалисты пояснили, что горожанам не стоит переживать за чистоту территории. По их информации, на видео снят родник, а цвет жидкости объясняется примесью песка.

«Специалистами МУП «Костромагорводоканал» обследовано место истечения воды на центральном пляже. Как показал анализ взятых проб, вода родникового происхождения. На видео зафиксирован момент выхода воды из грунта с примесью песка»

Отметим, что в 2021 году в Костроме сложилась беспрецедентная ситуация, связанная с открытием купального сезона. Официально костромичам разрешили приступать к водным процедурам 1 июня. Однако, Роспотребнадзор ещё не завершил исследования проб воды и песка, взятых на пляжах. Ожидается, что результаты анализов будут готовы лишь к середине июня.

Справка: проблема с состоянием воды на официальных пляжах в Костроме существует около 12 лет. Исследования поверхностных вод из года в год показывают превышение микробиологических показателей и гигиенических нормативов опасных веществ аммиака и ионов аммония. Причина происходящего — в плохом состоянии очистных сооружений и несекционных врезках в сети ливневой канализации. По данным городской администрации с начала 2021 года специалисты обследовали около 200 частных домов на предмет незаконных врезок в ливнёвку. В 18 случаях специалисты нашли нарушения в эксплуатации выгребных ям, ещё 19 административных протоколов были составлены за отсутствие договоров на оказание услуг по вывозу жидких бытовых отходов.

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