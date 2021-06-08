Кострома, 8 июня 2021, 14:09 — REGNUM В Костроме на центральном пляже обнаружили «коньячный родник». Видео, сделанное на берегу Волги, горожане прислали в телеграмм-канал «Инцидент Кострома».
На кадрах видно, как из-под песка бьет жидкость коричневого цвета. Костромичи предположили, что пляж может быть загрязнен фекалиями.
ИА REGNUM обратилось за комментариями в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Костромы. Специалисты пояснили, что горожанам не стоит переживать за чистоту территории. По их информации, на видео снят родник, а цвет жидкости объясняется примесью песка.
Отметим, что в 2021 году в Костроме сложилась беспрецедентная ситуация, связанная с открытием купального сезона. Официально костромичам разрешили приступать к водным процедурам 1 июня. Однако, Роспотребнадзор ещё не завершил исследования проб воды и песка, взятых на пляжах. Ожидается, что результаты анализов будут готовы лишь к середине июня.
Справка: проблема с состоянием воды на официальных пляжах в Костроме существует около 12 лет. Исследования поверхностных вод из года в год показывают превышение микробиологических показателей и гигиенических нормативов опасных веществ аммиака и ионов аммония. Причина происходящего — в плохом состоянии очистных сооружений и несекционных врезках в сети ливневой канализации. По данным городской администрации с начала 2021 года специалисты обследовали около 200 частных домов на предмет незаконных врезок в ливнёвку. В 18 случаях специалисты нашли нарушения в эксплуатации выгребных ям, ещё 19 административных протоколов были составлены за отсутствие договоров на оказание услуг по вывозу жидких бытовых отходов.
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