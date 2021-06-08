Кострома, 8 июня, 2021, 14:09 — ИА Регнум. В Костроме на центральном пляже обнаружили «коньячный родник». Видео, сделанное на берегу Волги, горожане прислали в телеграмм-канал «Инцидент Кострома».

Телеграм-канал «Инцидент Кострома» Родник на центральном пляже

На кадрах видно, как из-под песка бьет жидкость коричневого цвета. Костромичи предположили, что пляж может быть загрязнен фекалиями.

ИА REGNUM обратилось за комментариями в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Костромы. Специалисты пояснили, что горожанам не стоит переживать за чистоту территории. По их информации, на видео снят родник, а цвет жидкости объясняется примесью песка.

«Специалистами МУП « Костромагорводоканал » обследовано место истечения воды на центральном пляже. Как показал анализ взятых проб, вода родникового происхождения. На видео зафиксирован момент выхода воды из грунта с примесью песка»

Отметим, что в 2021 году в Костроме сложилась беспрецедентная ситуация, связанная с открытием купального сезона. Официально костромичам разрешили приступать к водным процедурам 1 июня. Однако, Роспотребнадзор ещё не завершил исследования проб воды и песка, взятых на пляжах. Ожидается, что результаты анализов будут готовы лишь к середине июня.