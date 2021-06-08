Курган, 8 июня, 2021, 13:03 — ИА Регнум. В Курганской области разрабатывают проекты на расчистку двух рек и озера. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Оперативный штаб Курганской области

Расчистка реки Язевка (приток реки Чёрная) в Кургане снимет опасность подтопления более 200 жилых домов, расположенных в посёлке Чистое Поле.

Также, чтобы снять угрозу подтопления, нужно расчистить 2,5 км русла ручья Червоток в селе Красная Нива Шадринского района. И расчистке подлежит обмелевшее озеро Орлово в селе Шатрово.

После получения положительного заключения экспертизы, проекты расчистки планируют представить в Федеральное агентство водных ресурсов, чтобы получить финансирование из федерального бюджета.