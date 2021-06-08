Москва, , 13:02 — REGNUM Нефть по-прежнему котируется дорого. Даже по меркам набравшего скорость растущего тренда последних месяцев, который стартовал в ноябре 2020-го и с конца весны активизировался, цены выше $70 за баррель Brent очевидно высоки, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«Однако и на этих уровнях сегодня, 8 июня, трейдеры чувствуют себя вполне уверенно, в том числе и со ставками на дальнейшее повышение стоимости барреля.

Во всяком случае, обновив 7 июня максимум на уровне $72,26 в хода азиатских торгов, котировки августовских фьючерсов Brent почти всю оставшуюся часть суток держались выше отметки $71,50 за баррель и лишь сегодня под утро опустились ниже $71. Однако уже сползание цены до $70,70 рынок вновь встретил, пока умеренными, но покупками.

Очевидно, если цены не взлетят сегодня или к середине недели выше $72 сразу, то они приготовятся и могут вновь обстучать сверху сложившуюся в первые дни лета теперь уже область поддержки, которая технически простирается в узком диапазоне от $69,90 до $70,50 за баррель.

Но особых тревог или признаков хрупкости восстановления мирового спроса пока среди рыночных игроков не видно. Были сообщения о майском снижении импорта сырой нефти в Китае почти на 15% от максимальных значений года, однако похоже они были связаны лишь с временным закрытием некоторых НПЗ на ремонт, а уже с июня закупки в увеличенных объёмах возобновляются.

Такие инфоповоды скорее служат топливом для некоторой раскачки рынка, которому сложно, конечно же, продвигаться вверх по прямой к $75 или выше, делая это совсем без притирок и мелких откатов для постепенного привыкания к уже достигнутым высотам.

В оптимистичных сценариях о продвижении цен выше сегодня нет недостатка, но похоже, что и наиболее пессимистичные сценарии предполагают разве что возможности временного возвращения цен к отметкам в $65−67 за баррель, но только лишь перед тем, как продвигаться дальше в направлении $75, а затем и $80.

Но не будем забывать о перспективах не только восстановления закупок из Индии в полном объёме ближе к осени, когда страна оправится наверняка уже от вспышек COVID-19, но и о снятых совсем недавно или постепенно ослабляемых локдаунах в большинстве европейских стран.

Летняя потребность в топливе там будет только возрастать, так что полномасштабное открытие произойдёт скоро не только в Америке, которая окончательно освободится для перемещений людей и экономической деятельности после Дня независимости 4 июля.

Хотя уже и сейчас предприятия США или работают на полную мощность, или к ней приближаются, а с учётом более чем 60%-ной доли вакцинированного американского населения и маски, снятой даже Байденом, сомнений в дальнейшем расширении потребности Америки в бензине практически ни у кого нет.

Ковидная эпоха в экономике постепенно уходит, а прибавки экспортёров в добыче отстают от прогнозов ОПЕК и Международного энергетического агентства по восстановлению мирового спроса ещё не менее чем на 6,5 млн баррелей в сутки почти до 100 млн баррелей ежедневного потребления к концу 2021 года.

На этом фоне рынок не слишком напрягает даже окончательная разморозка иранских поставок, которая может произойти, если возобновившиеся на этой неделе шестисторонние переговоры по ядерной сделке в конце концов приведут к этому результату», — считает эксперт.

Читайте также: Цены на нефть падают, пытаясь ухватиться за уровень $71