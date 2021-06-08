Вашингтон, , 16:43 — REGNUM Герцогиня Сассекская Меган Маркл представила детскую книгу под названием The Bench («Скамейка»). Об этом 8 июня сообщает издание The Sun.

Как отмечает издание, в детской истории показаны особые отношения между отцом и сыном. На иллюстрациях книги Маркл изображены принц Гарри и их сын Арчи.

Ранее герцогиня Сассекская написала стихотворение для принца Гарри, приуроченное ко Дню отца. Именно это произведение «вдохновило» её написать детскую книгу.

Читайте ранее в этом сюжете: У принца Гарри и Маркл родилась дочь