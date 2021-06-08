Кривой Рог, Украина, , 13:02 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Днепропетровскую область. Об этом сообщила 8 июня пресс-служба офиса президента страны.

«Глава государства прибыл в Кривой Рог рейсовым самолётом. Это был первый полёт, который осуществила авиакомпания WindRose по маршруту Киев — Кривой Рог. С этого дня начнутся регулярные рейсы бортов авиакомпании по этому маршруту», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ранее были возобновлены регулярные авиарейсы в Черновцы и Ужгород.

«Перестаньте смешить народ. «Рейсовый самолёт» с почётным караулом, начальниками всех служб и госохраной у трапа — ржач», — прокомментировал новость депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал данные, согласно которым за Зеленского в случае внеочередных выборов президента могли бы проголосовать 27,3% жителей Украины.

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