Кривой Рог, Украина, 8 июня 2021, 13:02 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Днепропетровскую область. Об этом сообщила 8 июня пресс-служба офиса президента страны.
В пресс-службе отметили, что ранее были возобновлены регулярные авиарейсы в Черновцы и Ужгород.
Напомним, ранее Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал данные, согласно которым за Зеленского в случае внеочередных выборов президента могли бы проголосовать 27,3% жителей Украины.
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