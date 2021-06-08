Пекин, , 13:06 — REGNUM Утверждения генсека Североатлантического альянса (НАТО) Йенса Столтенберга о якобы «серьезном вызове» из-за укрепления партнерства между Россией и Китаем являются не соответствующими действительности. Об этом 8 июня заявил на брифинге официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

«Мы выступаем за поддержание всеобщего миропорядка и будем твердо следовать по мирному пути, продолжать содействовать миру и всеобщему развитию», — сказал он.

Кроме этого, официальный представитель МИД Китая напомнил, что крупнейшей в мире военной организацией является НАТО.

«Альянс должен отказаться от мышления и предрассудков времен холодной войны, занять объективную и открытую позицию», — также добавил Лицзянь.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, партнерство России и Китая становится все более тесным и представляет собой «новое измерение и серьезный вызов» для альянса.