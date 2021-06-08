Москва, , 13:00 — REGNUM Обстановка в мире продолжает осложняться, становится всё более непредсказуемой. При этом особое беспокойство вызывают отношения по линии Восток — Запад. Об этом 8 июня в ходе выступления на «Примаковских чтениях» в Москве заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Он добавил, что глобальная система безопасности деградирует, «в целом нарастает конфликтный потенциал». Кроме того, по его словам, остаются нерешёнными и многие «застарелые региональные кризисы». Помимо этого появляются и новые локальные очаги напряжённости.

«Особое беспокойство, конечно, вызывает и то, как складываются взаимоотношения по линии Восток — Запад», — добавил помощник российского лидера.

В это связи Ушаков указал, что санкции, «спираль которых продолжает закручиваться, мешают выстраивать нормальные связи, не добавляют стабильности обстановки в мире в целом».