Казань, , 12:59 — REGNUM Международная федерация плавания (FINA) не допустит дискриминации российских спортсменов, несмотря на различные санкции. Об этом 8 июня заявил журналистам новый президент организации Хусейн Аль-Мусаллам в ходе визита в Казань.

«FINA всегда поддерживала, поддерживает и будет поддерживать российских спортсменов. У нас нет никакой дискриминации между спортсменами, и мы никак их не делим по месту рождения, национальности», — сказал Аль-Мусаллам.

Во время визита в Казань он вместе с почётным президентом FINA Хулио Маглионе встретился со спортсменами Казани и стипендиатами Центра развития FINA.

В 2018 году FINA подписала с министерством спорта Татарии договор о сотрудничестве. Сейчас в Казани в Центре развития FINA обучается от 20 до 40 спортсменов из разных стран мира.