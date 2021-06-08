Москва, , 12:59 — REGNUM Очевидно, что Центральный банк РФ поднимет ставку как минимум до уровня инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июня заявил директор Банковского института ВШЭ Василий Солодков.

«Каких значений в итоге достигнет ключевая ставка Центрального банка РФ, сказать сложно, потому что непонятно, когда будет итог. Что понятно уже сейчас? Инфляция — 6%. Очевидно, что Центральный банк РФ поднимет ставку как минимум до уровня инфляции. То есть 6% можно ждать. Однако инфляции никто не мешает ускоряться и дальше. Поэтому в будущем можно ждать и дальнейшего повышения ключевой ставки, — сказал Солодков. — Последствиями повышения ставки станет рост процентов по кредитам и депозитам. Но инфляцию таким образом вряд ли обуздают».

Как пояснил Солодков, дело в том, что та инфляция, которая в настоящее время есть в РФ, связана с девальвацией рубля, которая имела место в 2020 году.

«На экономический рост это тоже вряд ли повлияет, поскольку его и так не будет из-за «замечательного» инвестиционного климата, установившегося в РФ. Хуже такого инвестиционного климата представить себе невозможно. У нас не проходит и дня без посадки очередного бизнесмена. Законы не соблюдаются», — пояснил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Евгений Коган заявил, что в России инфляция носит не монетарный характер, и поэтому в борьбе с ней повышение ключевой ставки ЦБ РФ будет не очень эффективным.

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