Лондон, , 12:59 — REGNUM В сети появился видеотизер с салоном нового британского спорткара Lotus Emira. Видео с машиной размещено на YouTube-канале Club Lotus France.

В ролике показан усеченный спортивный руль с отделкой из алькантары и желтой полосой сверху. Также на руле есть прошивка жёлтыми нитками швов кожаной отделки. Посередине руля имеется обновлённый фирменный логотип Lotus. Точно такую же эмблему получил электрический гиперкар Evija.

В моторной линейке автомобиля Emira будут различные двигатели внутреннего сгорания. Ожидается, что среди них будут модернизированный V6 рабочим объёмом 3,5 литра от компании Toyota и двухлитровый турбированный агрегат от Volvo.

Напомним, официальная премьера Lotus Emira состоится 6 июля нынешнего года. Эта модель станет последней с бензиновым мотором. Все последующие собираемые компанией автомобили будут полностью электрическими.

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