Вашингтон, , 12:57 — REGNUM Администрация страницы космической стратегии Homeworld 3 на платформе Fig объявила об отказе от инвестиционной схемы краудфандинговой кампании. Об этом 8 июня сообщил портал Kotaku.

Отмечается, что более 8,4 тысяч поклонников серии, вложивших в проект более $1,5 млн и сделавших предзаказы, получат копии игры. При этом руководители страницы сообщили, что инвестиционная составляющая проекта больше не работает. Они пояснили, что отказались от этой схемы из-за того, что в студии Gearbox Software «произошли изменения» и при этом подчеркнули, что разработка Homeworld 3 идёт по плану.

Напомним, в августе 2019 года страница Homeworld 3 на платформе Fig предложила поклонникам франшизы не просто профинансировать игру (как это делается на Kickstarter), а также выступить в качестве инвесторов и получить долю прибыли в случае, если проект станет успешным. В апреле 2021 года ИА REGNUM сообщило, что Gearbox Entertainment купила шведская компания Embracer Group.

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