8 июня 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили новость о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 8−9 июня посетит Германию с рабочим визитом, а одной из ключевых тем переговоров будет евроинтеграция и вступление Украины в НАТО.

Мирослава Романенко, , 16:51 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 8−9 июня посетит Германию с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел страны.

Евроинтеграция Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что украинский министр встретится с немецким коллегой Хайко Маасом, руководством бундестага, лидерами крупнейших политических партий и представителями немецкого бизнеса. Ключевыми темами переговоров будут отношения между странами, восстановление территориальной целостности Украины, евроинтеграция и вступление Украины в НАТО, а также энергетическая безопасность («Северный поток — 2»).

Читайте также: Глава МИД Украины намерен посетить Германию

Новость в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» обсудили читатели издания «Шарий.net». Ряд комментирующих, обсуждая будущий визит Кулебы в Германию, указали на настойчивость украинской стороны в вопросах, на которые Киеву неоднократно уже давали ответы.

«А народ они спросили? Хотим мы в НАТО и ЕС? Или они только о себе думают?» — поинтересовалась Лилия К.

«Жаль, не делают на таких встречах записей разговора. Самое интересное нам не дают послушать», — написал Петр М.

«Попрошайке могут дать пару центов и процент надежды. Один, не более», — добавил Vladimir O.

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

«Кулеба напоминает снабженца времен планового распределения ресурса. Самым ценным считался тот, который влазил в окно, если его не пускали в двери», — отметил Геннадий Г.

«Даже мне за них неловко», — пишет Ильшат С.

«Не, ну если Кулеба по столу своей сильной рукой, то нас и ЕС, и НАТО, и в ВОЗ, и в Пентагон. Номер палаты уже известен?» — шутит Александр С.

Читайте также: Посол Украины в Берлине выразил недовольство из-за политики Германии

«Их в дверь, они в окно, а потом через трубу полезут!» — добавил Андрей Л.

«В каком космосе они летают или что они там курят? Спуститесь уже на Землю, космонавты!» — отреагировала Nastia F.

«Почему-то после майдана в голове всегда фраза «тупой, ещё тупее», — отметила Оля Л.

«Ну, можно успокоиться. После визита этого полоумного долго будут отплёвываться», — написала Галина Х.

«Значит, лет через 30 будем ждать его с хорошими вестями», — пишет Павел Л.

«В клинике «Шарите» хорошие психиатры. Мирового уровня», — иронизирует Сергей Б.

«Это всё, конечно, ржачно, если не вспомнить, что эти покатушки за наши деньги…» — отметил Олег П.

«Это похоже на попытки малолетки, который наделал всем во дворе гадостей, прибиться к компании старших ребят. Чтобы потом из-за их спин продолжать делать гадости, но уже безнаказанно», — написал Алексей П.

Солдаты ВСУ в Луганской народной республике Ministry of Defense of Ukraine

«Ну правильно. Чтоб два раза не ездить, сразу в ЕС и НАТО», — иронизирует Сергей Б.

«Теперь отпуск за счет государства называется так? Можно было и на Мальдивы съездить, там недельку подоговариваться», — написал Александр .

«Так еще ж до майдана вам пообещали. Ждите, чо сто раз переспрашивать», — с сарказмом отметил Антон И.

«Ну всё, считай, вступили…» — подытожил Сергей Г.

Читайте также: НАТО просит Украину не разочаровываться и «держать курс»

Напомним, на конференции в Киеве 7 июня заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявила, что в НАТО в настоящий момент нет консенсуса относительно предоставления Украине плана действий по членству (ПДЧ) в альянсе.