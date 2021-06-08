Москва, , 12:59 — REGNUM Привлечение заключенных на работы, которые обычно выполняют мигранты, несет в себе как плюсы, так и минусы. Об этом 8 июня заявил председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

В числе плюсов глава СПЧ назвал возможность заработать деньги, чтобы выплатить компенсации пострадавшим. Минусы же связаны преимущественно с вопросами безопасности. Такие выводы сделаны на основании проведенных опросов.

«Минусы — заключенные могут быть опасны для окружающих, будут плохо работать. Здесь вопрос к ФСИН — смогут ли обеспечить безопасность тех населенных пунктов, где будут работать заключенные», — сказал Фадеев.

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