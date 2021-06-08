Челябинск, , 12:56 — REGNUM В Челябинске 28-летний гражданин осуждён за убийство 17-летнего юноши и покушение на убийство двух лиц. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, в феврале 2020 года он ранил ножом двоих подростков, которые заступились за девушку. Один из молодых людей скончался.

Суд назначил убийце 14 лет в колонии строгого режима. По данным пресс-службы облпрокуратуры, также ему предстоит полтора года ограничения свободы. Ранее этот гражданин был судим за хранение наркосредств и причинение тяжких телесных повреждений.