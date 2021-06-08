Москва, , 13:03 — REGNUM В приютах Дамаска находятся некоторые российские дети, которых в ближайшее время вернут на родину. Об этом уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова написала 8 июня на своей странице в Facebook.

Кузнецова рассказала об итогах встречи с представителями Минобороны РФ и АНО «Русская гуманитарная миссия». По её словам, большая работа ведётся по оказанию помощи детям в зонах вооружённых конфликтов.

«Некоторые наши российские дети, которых планируем вернуть в ближайшее время, сейчас находятся в приютах Дамаска», — отметила она.

Омбудсмен допустила, что туда снова будут направлены дети из лагерей для беженцев Аль-холь и Рож. Она отметила, что продолжается работа по возращению российских детей из лагерей, неподконтрольных официальным сирийским властям.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая Кузнецова рассказала, что из-за пандемии сроки вывоза российских детей из Сирии сдвинулись, но зато документы успели подготовить на большее число детей.

Читайте также: Кузнецова рассказала о подготовке вывоза российских детей из Сирии