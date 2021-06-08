Шебекино, Белгородская область, , 12:59 — REGNUM Всероссийский турнир по футболу среди ветеранов, посвящённый Дню России, пройдёт в Шебекино Белгородской области. На соревнования приедут московские «Спартак» и ЦСКА, а также команды из четырёх регионов, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.

Городской стадион «Химик» примет команды 12 и 13 июня. В числе почётных гостей легенды отечественного футбола — Олег Романцев, Юрий Гаврилов и Георгий Ярцев. На поле в двух секторах выйдут московские «Спартак» и ЦСКА, а также «Динамо» из Брянска, курский «ФК Ветеранов», команда «СССР» из Калуги, сборная «Воронеж», «Химик» (Шебекино) и команда «Белгородской строительной компании».

Торжественное открытие турнира состоится 12 июня в 11:00, награждение — 13 июня в 13:20.