Екатеринбург, , 12:57 — REGNUM В Екатеринбурге разместят более 100 «умных» остановок до конца 2024 года. Об этом написал в соцсетях глава города Алексей Орлов.

Сейчас в Екатеринбурге установлено 37 подобных комплексов. До 1 ноября 2021 года планируется поставить ещё 28 «умных» остановок.

На таких комплексах можно не только узнать, когда приедет общественный транспорт, но и узнать погоду, посмотреть карту Екатеринбурга, зарядить свой гаджет, а также вызвать экстренную службу по номеру 112.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мэрии решили массово перенумеровать автобусные маршруты.

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