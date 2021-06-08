Самара, , 13:02 — REGNUM Ребенок погиб в результате падения с балкона в Самаре. Об этом 8 июня сообщает сетевое издание «Самарское областное вещательное агентство. СОВА».

По информации журналистов, видео трагедии опубликовано в социальных сетях.

«На статичных кадрах ролика слышен истошный крик маленького ребёнка, а затем видно, как что-то или кто-то падает с высоты. Затем крик обрывается», — сообщает издание.

По словам очевидцев, подозреваемая 25-летняя женщина, находясь в нетрезвом состоянии, уронила свою дочь с пятого этажа.

«В региональном Минсоцдеме сообщили, что женщина приехала из Ульяновская и жила с дочкой в съемной квартире. На учете не состояла, регистрации в Самарской области у нее не было», — сообщают журналисты.