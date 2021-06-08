Москва, , 13:24 — REGNUM Уголовная ответственность грозит частным детективам и охранникам в случаях, когда превышение ими полномочий повлекло не только вред здоровью, но и посягательство на право личности об уважении её чести и достоинства. Об этом говорится в разработанном Верховным судом РФ постановлении пленума «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против интересов службы в коммерческих и иных организациях (статьи 201, 201.1, 202, 203 УК РФ)».

Так, ответственность по статье 203 УК РФ грозит частным детективам и охранникам за оперативно-разыскные действия, которые вправе осуществлять только компетентные органы, или за личный досмотр гражданина.

Превышением полномочий считаются действия, допустимые только при особых обстоятельствах. Например, применение против несовершеннолетних огнестрельного оружия, если их возраст очевиден или известен, или если с их стороны нет вооружённого сопротивления или нападения, угрожающего жизни или имуществу.

Безусловное превышение полномочий — применение пыток к задержанным.

Более суровая ответственность по этой статье наступит, если превышение полномочий повлекло тяжкий вред здоровью потерпевшего, его смерть или суицид. Сюда же относится применение насилия или его реальная угроза.

Вред задержанному допускается (в соответствии со статьями 37 и 38 УК РФ) в случаях, если он предпринимал общественно опасные посягательства или совершил преступление, при этом охранник оборонялся или предотвращал новое преступление. Однако за превышение пределов необходимой обороны или мер при задержании, которые повлекли смерть, тяжкий или средней тяжести вред здоровью, охранника будут судить по 108-й или 114 статье УК РФ.

После обсуждения постановление пленума направлено в редакционную комиссию для внесения ряда поправок.