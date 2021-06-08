Ярославль, 8 июня, 2021, 12:42 — ИА Регнум. В Ярославле сотрудники ГИБДД помогли женщине, которую укусила змея. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на управление МВД России по Ярославской области.

УМВД по Ярославской области Сотрудники ГИБДД

К сотрудникам ГИБДД, стоящим на посту на 16 километре Костромского шоссе, обратилась девушка, с просьбой помочь её родственнице — женщину укусила змея, требовалась экстренная медицинская помощь.

«Сообщив о случившемся в дежурную часть, сотрудники ДПС ГИБДД капитан полиции Анатолий Кузнецов и капитан полиции Максим Пошивалов приняли решение сопроводить автомобиль граждан до ближайшего медицинского учреждения. Используя проблесковые маячки и спецсигналы, полицейские помогли гражданам своевременно доставить находившуюся в опасности женщину в больницу», — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Пострадавшую вовремя доставили в больницу, ей была оказана медпомощь. Сейчас жизни женщины ничего не угрожает.