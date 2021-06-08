Санкт-Петербург, 8 июня, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в течение 2021 года восстановят семь городских фонтанов, в том числе у стен Российской национальной библиотеки на Московском проспекте. Об этом 8 июня сообщили в пресс-службе Смольного.

Елена Молчанова ИА REGNUM В Петербурге в 2021 году восстановят семь городских фонтанов

По поручению губернатора Александра Беглова, ГУП «Водоканал Санкт‑Петербурга» продолжает программу по восстановлению и реконструкции фонтанов и фонтанных комплексов. В 2021 году будут восстановлены семь объектов: на Московском проспекте перед Российской национальной библиотекой, в саду Андрея Петрова на Каменноостровском проспекте, 32, на улице Щербакова, 4/18, на Первомайской улице в поселке Шушары, на Английском проспекте, 13, на проспекте Большевиков, 3 и на проспекте Ленина в Колпино.

«Шаг за шагом мы восстановим фонтанный фонд северной столицы, приведем в порядок все эти объекты. Сделаем основательно и качественно, чтобы фонтаны радовали петербуржцев и гостей города долгие годы», — сказал глава города.

Отметим, с 2019 года в рамках программы возрождения фонтанного комплекса Петербурга «Водоканал» реконструировал восемь водных объектов. В настоящее время в хозяйственном ведении предприятия — 110 объектов. В летнем сезоне 2021 года работают 65 фонтанов, в том числе три фонтанных комплекса.

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