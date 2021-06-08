Сеул, , 12:57 — REGNUM Саммит «Большой семёрки» (G7) позволит повысить роль Южной Кореи в решении глобальных проблем, а также станет важным этапом в истории отечественной внешней политики. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на президента страны Мун Чжэ Ина.

Данное заявление он сделал 8 июня в ходе заседания кабинета министров. Южная Корея не является членом самых развитых стран мира, однако Мун Чжэ Ин примет участие в саммите G7 в качестве гостя вместе с лидерами Австралии, Индии и ЮАР.

«Приглашение на саммит означает, что международный авторитет Южной Кореи поднялся до уровня, сопоставимого с уровнем государств-членов «Большой семёрки»», — отметил южнокорейский лидер.

Президент Южной Кореи также пообещал воспользоваться случаем, чтобы усилить роль Сеула в решении глобальных проблем, а также добавил, что саммит может «подготовить почву» для ещё одной встречи с главой США Джо Байденом.

Эксперты отмечают, что у Мун Чжэ Ина также будет шанс встретиться в кулуарах саммита с премьер-министром Японии Ёсихиде Суга.

Коснувшись экономическим проблем, южнокорейский лидер призвал правительство сосредоточить внимание на поддержке нынешней налогово-бюджетной политики, уделяя первоочередное внимание решению вопросов поляризации общества и оживлению рынка труда.