Пермь, , 12:19 — REGNUM Участниками съезда «Единой России» в Москве 19 июня станут пять делегатов от Пермского края, сообщает телеграм-канал «Компрос».

На региональной конференции принято решение, что на съезд отправятся руководитель региональной общественной приемной «Единой России» в Пермском крае Александр Бойченко, руководитель фракции «Единая Россия» в Заксобрании, Юрий Борисовец, глава Перми Алексей Дёмкин, президент Пермского краевого фонда поддержки общественных и социальных инициатив «Медведь», депутат Заксобрания Александр Третьяков и Герой России, депутат Заксобрания Сергей Яшкин.

Напомним, в сентябре 2021 года в Пермском крае пройдут масштабные выборы депутатов Госдумы, Заксобрания и гордум трех муниципалитетов.

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