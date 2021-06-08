Тулун, Иркутская область, , 12:18 — REGNUM В Иркутской области 8 июня уровень воды в реке Ия превысил критическую отметку.

«Подтоплена дорога, ведущая к дачам. Садоводов своевременно оповестили. Всех, кто хотел уехать — вывезли. Подготовлены два пункта временного размещения. Каждый — на 100 человек», — пояснил глава региона Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, мощнейшее наводнение в Приангарье произошло летом 2019 г. После продолжительных дождей реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Еще накануне, 7 июня, на реке Ие в районе Тулуна уровень воды составлял 664 сантиметра при критической отметке 730 сантиметров.

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